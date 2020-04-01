Гендиректор "Ахмата" считает, что сезон РПЛ нужно завершить досрочно

В среду Российский футбольный союз объявил о приостановке всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. 17 марта на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля.

"Все клубы несут колоссальные убытки. Если это форс-мажорное и непреодолимое обстоятельство, то надо заканчивать чемпионат, как это сделали в баскетболе, волейболе, хоккее, и готовиться спокойно к следующему чемпионату. Сейчас у нас получается, что футболисты сыграли три тура и два месяца снова находятся в отпуске, а потом мы должны снова их готовить, заканчивать сезон и сразу начинать следующий чемпионат - я не знаю, как мы будем все это проводить", - отметил Айдамиров.

"То, что мы сейчас кулуарно слышим, нас не устраивает. Закончить этот чемпионат и сразу начать следующий - это не то, что многие ожидают", - добавил собеседник агентства.

После 22 туров "Ахмат" набрал 20 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице.