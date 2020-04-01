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Влияние коронавируса на спорт

Эвакуация требуется 77 находящимся за рубежом российским спортсменам

В общей сложности за пределами России находятся 119 отечественных спортсменов
Спортсменки во время финального забега на 10000 метров на чемпионате России-2019 Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Спортсменки во время финального забега на 10000 метров на чемпионате России-2019
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Эвакуация на территорию РФ из-за пандемии коронавируса требуется 77 российским спортсменам, находящимся в настоящий момент за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за угрозы распространения инфекции.

"В общей сложности на сегодняшний день 119 человек из сборных России и команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации, из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам, по каждому случаю составлен план эвакуации, - говорится в сообщении. - Из Турции планируется возвращение 11 человек, входящих в сборную Красноярского края по триатлону и 25 человек из пермского женского футбольного клуба "Звезда-2005", 32 представителя сборной Свердловской области по легкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека - из Узбекистана, также будет предоставлена помощь представителю сборной Воронежской области по велоспорту, находящемуся в Объединенных Арабских Эмиратах, представителю сборной Тульской области по велоспорту, который находится на Кипре, а также представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находятся в Индонезии".

"В минувшие выходные из Киргизской Республики в Москву уже вернулись 25 представителей сборной России по легкой атлетике, - отмечается в заявлении ведомства. - А также 57 спортсменов и членов команд из Новосибирской, Омской и Тюменской областей, которые находились на территории Киргизской Республики на спортивных сборах. Минспорт России находится в постоянном контакте с субъектами Российской Федерации, руководителями делегаций, спортивных федераций, а также с оперативным штабом по предполагаемым датам эвакуации".

Также Министерство спорта объявило о начале работы колл-центра при оперативном штабе ведомства по противодействию коронавирусу. "На горячую линию по номеру телефона 8-495-995-05-38 можно обращаться круглосуточно", - отмечается в сообщении.

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Влияние коронавируса на спорт
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