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Влияние коронавируса на спорт

Федун: пандемия коронавируса может помешать провести матчи РПЛ летом

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что текущий сезон не будет досрочно завершен
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун допустил вероятность того, что чемпионат России не удастся доиграть летом из-за коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду бюро исполкома Российского футбольного союза сообщило о приостановке футбольных соревнований до 31 мая. Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что текущий сезон не будет досрочно завершен.

"Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится", - сказал Федун.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. По данным федерального оперативного штаба, выздоровели 190 человек, 24 умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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