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Влияние коронавируса на спорт

ФК "Зенит" ведет переговоры о сокращении зарплат среди игроков и тренеров

Ранее футболисты нескольких клубов РПЛ, в частности "Спартака", согласились на понижение заработной платы на время приостановки чемпионата

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" находится в процессе переговоров с командой и тренерским штабом о сокращении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Ранее футболисты нескольких клубов РПЛ, в частности "Спартака", согласились на понижение заработной платы на время приостановки чемпионата.

"Да, такие переговоры сейчас ведутся", - сказал Медведев.

Согласно решению бюро исполкома Российского футбольного союза, все футбольные соревнования приостановлены до 31 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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