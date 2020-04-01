Отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что не в курсе ситуации с отменой боя против Фергюсона

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не владеет информацией об отмене боя своего сына с американцем Тони Фергюсоном. Об этом Нурмагомедов-старший сообщил ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя против Тони Фергюсона на турнире UFC

Ранее Хабиб Нурмагомедов написал, что "расстроен отменой боя" с Фергюсоном.

"Я не знаю, не могу сказать", - ответил Абдулманап Нурмагомедов в ответ на вопрос о том, что действительно ли бой его сына отменен.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.