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Отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что не в курсе ситуации с отменой боя против Фергюсона

Ранее в среду Хабиб Нурмагомедов сообщил, что расстроен отменой поединка
Абдулманап Нурмагомедов Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не владеет информацией об отмене боя своего сына с американцем Тони Фергюсоном. Об этом Нурмагомедов-старший сообщил ТАСС.

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Ранее Хабиб Нурмагомедов написал, что "расстроен отменой боя" с Фергюсоном.

"Я не знаю, не могу сказать", - ответил Абдулманап Нурмагомедов в ответ на вопрос о том, что действительно ли бой его сына отменен.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

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Влияние коронавируса на спорт
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