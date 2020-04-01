Россиянин Анкалаев вслед за Нурмагомедовым отказался участвовать в турнире UFC 249

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев отказался от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя против Тони Фергюсона на турнире UFC

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов написал в Instagram, что "расстроен отменой боя с Тони Фергюсоном", который также должен был пройти на UFC 249.

"В текущей обстановке это невозможно - вылететь куда-либо", - сказал собеседник агентства.

Анкалаев на турнире UFC 249 должен был драться с молдавским бойцом Ионом Куцелабой. Всего в активе Анкалаева 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение.