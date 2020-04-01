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Влияние коронавируса на спорт

Поединки российских бойцов Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 249 не состоятся

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Поединки Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 не состоятся из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде бойцов.

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене боя с Тони Фергюсоном.

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"Команда никуда не летит", - сказал собеседник агентства.

Махачев на турнире UFC 249 должен был провести поединок против американца Александра Эрнандеса. Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона UFC, должен был дебютировать на том же турнире поединком с американцем Азуром Хантером.

Турнир UFC 249 должен был состояться в Бруклине 18 апреля. Позднее власти штата Нью-Йорк запретили проводить соревнования. В настоящий момент место поведения турнира не подтверждено.

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