Фергюсон: Нурмагомедова нужно лишить пояса чемпиона UFC

ТАСС, 2 апреля. Американский боец Тони Фергюсон заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен быть лишен своего титула. Комментарий спортсмена приводит телеканал ESPN.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии коронавируса в настоящий момент место проведения поединка не определено. В среду Нурмагомедов написал в своем профиле в Instagram, что бой отменен.

"Я был очень расстроен, сочувствую всем остальным, кто действительно переживает трудные времена. Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула", - сказал Фергюсон.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой между был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.