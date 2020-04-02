Не рискнул здоровьем. Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

ТАСС, 2 апреля. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен из-за пандемии коронавируса. Такое заявление появилось в среду на странице россиянина в Instagram.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно, у меня, как и у всех других, было много планов после поединка, но я не в силах контролировать все это", - написал Нурмагомедов.

"Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - добавил спортсмен.

Отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедова заявил ТАСС, что не в курсе отмены боя. "Я не знаю, не могу сказать", - ответил он на вопрос о том, действительно ли бой его сына отменен.

UFC уже в пятый раз не может организовать поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Примечательно, что в 2018 году об отмене боя тоже было объявлено 1 апреля. В 2020 году поединок изначально планировалось провести 18 апреля в Бруклине, позднее власти штата Нью-Йорк запретили UFC организовывать турнир на фоне пандемии коронавируса, место проведения боев до сих пор не определили. Также в рамках UFC 249 не состоятся поединки российских бойцов Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Магомеда Анкалаева.

Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

Опрометчивое решение

Нурмагомедов готовился к поединку в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В середине марта местные власти закрыли зал из-за пандемии коронавируса, поэтому россиянин фактически лишился места для тренировок. По словам самого Нурмагомедова, он и его команда после этого связались с UFC и получили гарантии, что турнир UFC 249 может быть перенесен в Абу-Даби.