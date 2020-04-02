Не рискнул здоровьем. Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

ТАСС, 2 апреля. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен из-за пандемии коронавируса. Такое заявление появилось в среду на странице россиянина в Instagram.
"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно, у меня, как и у всех других, было много планов после поединка, но я не в силах контролировать все это", - написал Нурмагомедов.
"Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - добавил спортсмен.
Отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедова заявил ТАСС, что не в курсе отмены боя. "Я не знаю, не могу сказать", - ответил он на вопрос о том, действительно ли бой его сына отменен.
UFC уже в пятый раз не может организовать поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Примечательно, что в 2018 году об отмене боя тоже было объявлено 1 апреля. В 2020 году поединок изначально планировалось провести 18 апреля в Бруклине, позднее власти штата Нью-Йорк запретили UFC организовывать турнир на фоне пандемии коронавируса, место проведения боев до сих пор не определили. Также в рамках UFC 249 не состоятся поединки российских бойцов Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Магомеда Анкалаева.
Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.
Опрометчивое решение
Нурмагомедов готовился к поединку в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В середине марта местные власти закрыли зал из-за пандемии коронавируса, поэтому россиянин фактически лишился места для тренировок. По словам самого Нурмагомедова, он и его команда после этого связались с UFC и получили гарантии, что турнир UFC 249 может быть перенесен в Абу-Даби.
В ОАЭ спортсмены попасть не сумели, чемпион UFC вернулся в Россию, где и продолжил подготовку к бою. Сам Нурмагомедов несколько дней назад заявил, что в США он уже вернуться не сможет из-за пандемии коронавируса.
"Мы тренировались в АКА с самого начала, не знали, будем ли драться и в каком формате пройдет бой, - отмечал российский боец. - Потом получили информацию от UFC, что на 99,9% поединок пройдет в Абу-Даби. За месяц до схватки решили туда улететь, посоветовавшись с организацией. Когда мы туда прилетели, границы уже были закрыты, теперь в ОАЭ нельзя попасть без паспорта гражданина страны, поэтому мы вернулись в Россию".
Нурмагомедов также добавил, что не отказывается от боя и готов выступить. Однако в уже в среду он заявил о невозможности вылета из России в США, где планировалось провести турнир.
Замена соперника или отмена турнира
Фергюсон сразу после заявления Нурмагомедова в интервью ESPN сказал, что UFC должен лишить россиянина чемпионского титула. "Я был очень расстроен, сочувствую всем остальным, кто действительно переживает трудные времена, но немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Хабиб не хочет драться и должен быть лишен своего титула", - сказал Фергюсон.
Ранее ESPN называл в качестве одного из тех, кто мог бы заменить Нурмагомедова, американца Джастина Гейджи. Отмечалось, что спортсмен дал согласие на бой с Фергюсоном. Еще одним потенциальным сменщиком Нурмагомедова может стать бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор. Он сейчас находится в Ирландии.
Также остается вариант, при котором турнир UFC 249 вообще может не состояться. На данный момент официального комментария по отмене боя Нурмагомедов - Фергюсон нет.
В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.