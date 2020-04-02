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Влияние коронавируса на спорт

Чемпион Японии по регби не будет определен впервые за 57 лет из-за отмены плей-офф

Соревнования были запланированы в период с 23 по 30 мая

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Японский регбийный союз принял решение отменить матчи плей-офф национального первенства из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что встречи были запланированы в период с 23 по 30 мая. В них должны были принять участие четыре сильнейшие команды страны по итогам регулярного чемпионата. 23 марта руководство лиги объявило об отмене оставшихся матчей регулярного чемпионата и сообщило о намерении определить команды, которые примут участие в плей-офф альтернативным способом. Однако из-за угрозы пандемии было принято решение не продолжать сезон.

Чемпионат Японии проводится с 1963 года. Впервые за 57 сезонов не будет выявлен победитель. До 2017 года в плей-офф вместе с профессиональными клубами принимали участие студенческие команды. С сезона-2017/18 за титул борются четыре лучшие профессиональные команды регулярного чемпионата.

24 марта Международный олимпийский комитет (МОК) перенес летние Олимпийские игры в Токио на 2021 год. Также в стране были приостановлены футбольный и бейсбольный чемпионаты.

В Японии на данный момент насчитывается более 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд Принцесс"). Больше всего случаев инфицирования (587) среди жителей Токио. В стране зафиксировано 80 летальных исходов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 44 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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