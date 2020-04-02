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Влияние коронавируса на спорт

Эвакуация свердловских легкоатлетов со сбора в Киргизии запланирована на 5 апреля

По информации пресс-службы Министерства спорта РФ, на сборах в Киргизии в настоящее время находятся 32 легкоатлета

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Возвращение сборной Свердловской области по легкой атлетике с тренировочного сбора в Киргизии запланировано на 5 апреля, часть спортсменов уже вернулась домой. Об этом сообщил ТАСС член президиума Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов.

По информации пресс-службы Министерства спорта РФ, на сборах в Киргизии в настоящее время находятся 32 легкоатлета Свердловской области, которые нуждаются в эвакуации на родину из-за пандемии коронавируса. По состоянию на вечер 1 апреля, 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации. Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам.

"По первоначальному плану сбор наших бегунов в Киргизии должен был завершиться 5 апреля, - отметил Карманов. - И на этот же день у них уже взяты авиабилеты на рейс Бишкек - Москва. Министр спорта Свердловской области, правительство региона и заместитель губернатора также предпринимают все шаги, чтобы этот рейс не был отменен, и все наши легкоатлеты смогли вылететь в Москву. Наши тренеры в Киргизии находятся на постоянной связи с посольством России".

"Восемь спортсменов у нас сумели досрочно вернуться домой 29 марта, вылетев одним бортом с представителями национальной команды, также тренировавшимися в горах Киргизии", - заключил собеседник ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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