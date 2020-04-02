Драчев считает, что призыв покинуть пост президента СБР подписали не больше шести человек

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что с содержанием письма с призывом к его отставке могли согласиться лишь шесть из 24 человек, которые были указаны в качестве подписантов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Письмо с призывом к отставке было обнародовано 1 апреля. Под его текстом стояли фамилии 24 человек, которые являются заслуженными ветеранами биатлона, тренерами и представителями судейского корпуса. Драчев в тот же день обсудил эту ситуацию с указанными в этом списке коллегами и после сообщил, что как минимум 11 человек его не подписывали.

"По моим данным, их [подписантов] человек шесть. Хотя наверняка об этом я говорить не могу, поскольку не собираюсь обсуждать это с ними", - сказал Драчев.

При этом глава СБР отметил, что ему лично это письмо не приходило. "Интересно получается, да? Даже непонятно, кто стал инициатором этой истории. Если бы письмо пришло мне на личную почту, то было бы понятно, а так это действительно похоже на первоапрельскую шутку", - отметил он.

Драчев возглавляет СБР с мая 2018 года, срок его полномочий истекает в 2022 году.