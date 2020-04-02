Ричард Макларен получил должность в Международной федерации баскетбола

ТАСС, 2 апреля. Канадский юрист Ричард Макларен получил пост в Международной федерации баскетбола (FIBA), он назначен ответственным сотрудником организации по сохранению целостности баскетбола. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я очень рад, что теперь буду работать с FIBA, мне приятно, что руководство FIBA привержено идее обеспечения целостности вида спорта, - сказал Макларен. - Я уверен, что это партнерство поможет FIBA справиться с любым этическим вызовом, который может возникнуть, чтобы гарантировать, что зрители, игроки и тренеры по-прежнему будут иметь доверие к игре".

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена вела расследование о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала использование спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают. Также расследование привело к тому, что на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России выступила в усеченном составе, а российские атлеты не смогли принять участие в Паралимпийских играх - 2016 из-за приостановки членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.