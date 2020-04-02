{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Ричард Макларен получил должность в Международной федерации баскетбола

Канадский юрист назначен ответственным сотрудником организации по сохранению целостности баскетбола

ТАСС, 2 апреля. Канадский юрист Ричард Макларен получил пост в Международной федерации баскетбола (FIBA), он назначен ответственным сотрудником организации по сохранению целостности баскетбола. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я очень рад, что теперь буду работать с FIBA, мне приятно, что руководство FIBA привержено идее обеспечения целостности вида спорта, - сказал Макларен. - Я уверен, что это партнерство поможет FIBA справиться с любым этическим вызовом, который может возникнуть, чтобы гарантировать, что зрители, игроки и тренеры по-прежнему будут иметь доверие к игре".

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена вела расследование о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала использование спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают. Также расследование привело к тому, что на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России выступила в усеченном составе, а российские атлеты не смогли принять участие в Паралимпийских играх - 2016 из-за приостановки членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении футболистов де Лигта и Кулибали
В покупке футболистов заинтересован главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер, который хочет укрепить позицию центрального защитника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС