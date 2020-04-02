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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев хочет поменять систему подготовки российских биатлонистов

В минувшем сезоне российские биатлонисты не завоевали ни одной медали в смешанных эстафетах и сингл-микстах на этапах Кубка мира и чемпионате мира

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев хочет поменять систему подготовки биатлонистов сборной России таким образом, чтобы они были конкурентоспособными в смешанных эстафетах. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не завоевали ни одной медали в смешанных эстафетах и сингл-микстах на этапах Кубка мира и чемпионате мира. В зачете смешанных эстафет сборная России заняла седьмое место.

"Я, к примеру, считаю, что необходимо кардинально изменить подготовительный период. У нас очень много эстафетных гонок, которые мы просто отдаем, не имея возможности бороться за медаль. Посмотрите на ту же Италию: там два спортсмена, две спортсменки, и в смешанной эстафете они уже завоевывают серебро чемпионата мира".

"В смешанных эстафетах, сингл-микстах нам нужно уметь дать бой, потому что там нас пока обыгрывают", - добавил он.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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