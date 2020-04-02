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Влияние коронавируса на спорт

Красноярские триатлонисты не могут быть эвакуированы из Турции раньше 6 апреля

В настоящее время на территории Турции находятся 11 триатлонистов из Красноярского края, которые нуждаются в эвакуации на родину

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сборная Красноярского края по триатлону может быть эвакуирована с тренировочного сбора из Турции в Россию не раньше 6 апреля. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации триатлона и маунтинбайка Красноярского края Владимир Мусиенко.

По информации пресс-службы Министерства спорта РФ, на сборах в Турции в настоящее время находятся 11 триатлонистов Красноярского края, которые нуждаются в эвакуации на родину из-за пандемии коронавируса. По состоянию на вечер 1 апреля, 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации. Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам.

"Часть наших спортсменов вылетела на сбор в Турцию еще 9 марта, остальные - 17 марта, - заметил Мусиенко. - Обратные билеты были куплены на 20 и 24 апреля, но потом все было аннулировано из-за отмены рейсов. Мы сразу поставили в известность посольство России в Турции, Министерство спорта Красноярского края во главе с Павлом Ростовцевым эту ситуацию контролирует. Наши спортсмены встали в очередь на выезд, и вчера вечером им было сказано, что раньше 6 апреля их не могут вывезти в Россию".

"Конечно, нам стоило заняться решением вопроса пораньше, когда вышел первый приказ министра спорта России Олега Матыцина от 16 марта. Наша реакция на эти события была замедленной, надо признать", - продолжил собеседник ТАСС.

По словам Мусиенко, красноярские триатлонисты безвылазно находятся в одном из отелей в Аланье. "В гостинице сейчас очень мало постояльцев, наши атлеты соблюдают все меры предосторожности и аккуратно тренируются. Команду сопровождают три тренера, которые также следят за своими подопечными", - подчеркнул глава региональной федерации. Мусиенко также заметил, что три красноярских триатлониста сейчас находятся на сборе на Кипре и также пока не имеют возможности вернуться домой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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