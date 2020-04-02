СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении футболистов де Лигта и Кулибали

ТАСС, 2 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готовит предложения о покупке защитников Маттейса де Лигта и Калиду Кулибали, выступающих за итальянские "Ювентус" и "Наполи" соответственно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Отмечается, что в приобретении футболистов заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер. Специалист желает укрепить позицию центрального защитника.

Де Лигту 20 лет, он выступает за "Ювентус" с 2019 года, до этого он играл за "Аякс" из Нидерландов. В составе амстердамской команды он стал чемпионом и обладателем кубка страны, финалистом Лиги Европы и полуфиналистом Лиги чемпионов. За сборную Нидерландов он провел 21 матч и забил два гола, вместе со сборной он стал серебряным призером Лиги наций.

Кулибали 28 лет, за Наполи он играет с 2014 года. Он является обладателем Суперкубка Италии, обладателем Кубка Бельгии в составе "Генка". За сборную Сенегала он принял участие в 33 матчах, отметившись одним забитым мячом, футболист сыграл три матча на чемпионате мира в России 2018 года.