Якутские легкоатлеты, тренирующиеся в Киргизии, не знают, когда смогут вернуться домой

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Якутским легкоатлетам, тренирующимся в Киргизии, пока неизвестна дата своей эвакуации в Россию. Об этом сообщила ТАСС по телефону бегунья Изабелла Борисова, находящаяся сейчас на киргизском сборе.

По состоянию на вечер 1 апреля, 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации. Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам.

"Сейчас на сборе в Киргизии вместе со мной находятся три легкоатлета из Якутии (две спортсменки и один спортсмен), - заметила Борисова. - Изначально мы планировали здесь тренироваться до 15 апреля, но как только ситуация стала ухудшаться, мы взяли билеты на 2 апреля. Однако затем наш авиарейс был отменен, и нам сказали, что до мая билетов нет, поэтому сейчас мы находимся в полном неведении. Сегодня в середине дня мы должны связаться с посольством России в Киргизии и рассчитываем получить какую-то конкретную информацию".

"Чувствуем мы себя хорошо, никаких проблем со здоровьем нет, - продолжила собеседница ТАСС. - Карантин в Бостери, где мы сейчас находимся, немного ослабили. Мы теперь имеем возможность бегать по дорогам".

По информации пресс-службы Министерства спорта РФ, на сборах в Киргизии в настоящее время находятся 32 легкоатлета Свердловской области, которые нуждаются в эвакуации на родину из-за пандемии коронавируса. Как ранее сообщил ТАСС член президиума Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов, возвращение свердловских легкоатлетов из Киргизии запланировано на 5 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. В Киргизии число инфицированных коронавирусной инфекцией составляет 116 человек, пять человек выздоровели.