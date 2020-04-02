{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Якутские легкоатлеты, тренирующиеся в Киргизии, не знают, когда смогут вернуться домой

По словам бегуньи Изабеллы Борисовой, в середине дня спортсмены должны связаться с посольством России в Киргизии для получения конкретной информации

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Якутским легкоатлетам, тренирующимся в Киргизии, пока неизвестна дата своей эвакуации в Россию. Об этом сообщила ТАСС по телефону бегунья Изабелла Борисова, находящаяся сейчас на киргизском сборе.

По состоянию на вечер 1 апреля, 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации. Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам.

"Сейчас на сборе в Киргизии вместе со мной находятся три легкоатлета из Якутии (две спортсменки и один спортсмен), - заметила Борисова. - Изначально мы планировали здесь тренироваться до 15 апреля, но как только ситуация стала ухудшаться, мы взяли билеты на 2 апреля. Однако затем наш авиарейс был отменен, и нам сказали, что до мая билетов нет, поэтому сейчас мы находимся в полном неведении. Сегодня в середине дня мы должны связаться с посольством России в Киргизии и рассчитываем получить какую-то конкретную информацию".

"Чувствуем мы себя хорошо, никаких проблем со здоровьем нет, - продолжила собеседница ТАСС. - Карантин в Бостери, где мы сейчас находимся, немного ослабили. Мы теперь имеем возможность бегать по дорогам".

По информации пресс-службы Министерства спорта РФ, на сборах в Киргизии в настоящее время находятся 32 легкоатлета Свердловской области, которые нуждаются в эвакуации на родину из-за пандемии коронавируса. Как ранее сообщил ТАСС член президиума Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов, возвращение свердловских легкоатлетов из Киргизии запланировано на 5 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. В Киргизии число инфицированных коронавирусной инфекцией составляет 116 человек, пять человек выздоровели.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Драчев уволит Голикова из Союза биатлонистов России за клевету
В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС