"Уфа" договорилась с футболистами о понижении зарплат

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил, что руководство договорилось с игроками клуба о понижении зарплат во время паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом Газизов сообщил ТАСС.

В среду Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. На основании постановления бюро исполкома РФС сезон-2019/20 Тинькофф - РПЛ также был приостановлен до 31 мая.

"У меня нет проблем в этом, мы договорились. Футболисты все понимают, но говорить, какие суммы, я бы не хотел. Есть решение приостановить соревнования до 30 мая, сейчас главное остановить пандемию коронавируса, которая есть во всем мире. А футбол подождет. РФС - головная организация, она является вектором, мы будем в этом векторе двигаться", - сказал Газизов.

"Мы на карантине с 18 марта, продлили его до 30 мая. Мы самоизолировались до определенных решений, собираем команду 30 мая", - добавил генеральный директор "Уфы".

17 марта полузащитник "Уфы" Оливье Тилль был доставлен в больницу, но тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат. "Легионеры все находятся в Уфе, они не могли никуда уехать, потому что мы до вчерашнего дня были на самоизоляции из-за того, что Тилль был в больнице. Мы 17 марта получили распоряжение Роспотребнадзора о том, что должны самоизолироваться, и выполнили все требования властей. Иностранные футболисты не могли никуда уехать", - пояснил Газизов.

В пятницу состоится общее собрание клубов РПЛ. "Будем обсуждать всю ситуацию. По ходу конференции могут возникнуть определенные вещи, у кого-то из коллег очень грамотные мысли. Сейчас вопрос стоит больше о том, как закончить чемпионат и начать следующий, а в каком формате - это уже второе", - заключил собеседник агентства.