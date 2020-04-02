Фергюсон планирует выступить на турнире UFC после отказа Нурмагомедова

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон по-прежнему планирует выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после отказа Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС в четверг заявили в команде американца.

"Я не в силах контролировать все это".

"Я не в силах контролировать все это". Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Ранее Нурмагомедов заявил об отмене боя Фергюсона из-за эпидемии коронавируса в мире. Турнир запланирован на 18 апреля.

"Мы готовы и по-прежнему планируем драться. По поводу соперника пока рано говорить, этим сейчас занимается UFC", - сказал собеседник агентства.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.