{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Фергюсон планирует выступить на турнире UFC после отказа Нурмагомедова

Турнир запланирован на 18 апреля
Тони Фергюсон AP Photo/John Locher
Описание
Тони Фергюсон
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон по-прежнему планирует выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после отказа Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС в четверг заявили в команде американца.

На эту тему
"Я не в силах контролировать все это". Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Ранее Нурмагомедов заявил об отмене боя Фергюсона из-за эпидемии коронавируса в мире. Турнир запланирован на 18 апреля.

"Мы готовы и по-прежнему планируем драться. По поводу соперника пока рано говорить, этим сейчас занимается UFC", - сказал собеседник агентства.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Драчев уволит Голикова из Союза биатлонистов России за клевету
В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС