{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

В Госдуме поддержали решение Нурмагомедова не лететь на бой в США

Поединок между спортсменами должен был пройти 18 апреля
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова не лететь в США на бой против американца Тони Фергюсона в условиях пандемии коронавируса является правильным. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Во вторник вечером Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

На эту тему
"Я не в силах контролировать все это". Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

"В России ситуация более спокойная, чем в США, - сказал Свищев. - Когда США поборют вирус и смертность, которая у них есть, то, наверное, будет смысл лететь. Биться при пустых трибунах на сегодняшний день - не самое лучшее решение. Риск неоправданный, надо потерпеть два-три месяца".

"Бой отложили, он пройдет позже и при полных трибунах, потому что все-таки спортсмены выступают не только для себя, но и для нас болельщиков. Решение правильное, оправданное. Когда будут более спокойные времена, Хабиб порадует нас своими победами", - добавил парламентарий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Драчев уволит Голикова из Союза биатлонистов России за клевету
В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС