В Госдуме поддержали решение Нурмагомедова не лететь на бой в США

Во вторник вечером Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова не лететь в США на бой против американца Тони Фергюсона в условиях пандемии коронавируса является правильным. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Я не в силах контролировать все это".

"Я не в силах контролировать все это". Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

"В России ситуация более спокойная, чем в США, - сказал Свищев. - Когда США поборют вирус и смертность, которая у них есть, то, наверное, будет смысл лететь. Биться при пустых трибунах на сегодняшний день - не самое лучшее решение. Риск неоправданный, надо потерпеть два-три месяца".

"Бой отложили, он пройдет позже и при полных трибунах, потому что все-таки спортсмены выступают не только для себя, но и для нас болельщиков. Решение правильное, оправданное. Когда будут более спокойные времена, Хабиб порадует нас своими победами", - добавил парламентарий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.