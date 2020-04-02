"Трудовые резервы" разработали систему тренировок в режиме самоизоляции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" в рамках акции Министерства спорта РФ "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни" разработало марафон тренировок, которые можно проводить в режиме самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В большинстве регионов России введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Проект "ТRенировки" бесплатный и состоит из ряда тренировок, которые будут транслироваться каждый понедельник в социальной сети "ВКонтакте". На данный момент зарегистрировалось более 2,5 тыс. участников, марафон продлится 21 день. Каждая тренировка рассчитана на 20 минут и составлена с учетом рекомендаций профессиональных спортсменов. Комплекс содержит упражнения на все группы мышц.

Физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" было создано в 1943 году и просуществовало до 1992 года. По поручению президента РФ Владимира Путина было возрождено в 2018 году. Своей целью преследует развитие корпоративного и массового спорта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.