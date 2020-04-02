Глава СБР Драчев назвал имена инициаторов письма с призывом к его отставке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков является главным инициатором написания коллективного письма с требованием ухода Владимира Драчева с поста президента СБР. Об этом Драчев сообщил ТАСС.

Письмо с призывом к отставке было обнародовано 1 апреля. Под его текстом стояли фамилии 24 человек, которые являются заслуженными ветеранами биатлона, тренерами и представителями судейского корпуса.

"Все было сделано Голиковым. Под это дело он подговорил Анатолия Алябьева, Александра Тихонова, Дмитрия Васильева и Александра Касперовича. Вот главные инициаторы появления этого письма", - сказал Драчев.

"Из 24 человек, что указаны в этом письме, 12 сообщили мне, что не подписывали его и даже не знали о его существовании", - добавил Драчев.