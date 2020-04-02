Драчев уволит Голикова из Союза биатлонистов России за клевету

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев уволит исполнительного директора организации Сергея Голикова за клевету и попытку добиться его отставки. Об этом глава СБР заявил ТАСС.

В четверг Голиков в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявил, что Драчев потратил около 1,5 млн рублей из бюджета СБР на оплату персонального водителя для своей жены. Драчев, в свою очередь, сообщил, что Голиков стал инициатором письма ветеранов биатлона, которые призвали главу СБР уйти в отставку.

"Уйдет ли Голиков из СБР? Естественно, после таких писем как может быть иначе? А что касается его обвинений в мой адрес, то это просто бред пьяного человека. У моей жены водителя вообще нет", - сказал Драчев.

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, на отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, на проведение слабой кадровой политики и неумении предотвратить скандальные ситуации, которые возникали за последние два года.

Драчев возглавил СБР в 2018 году и вскоре после утверждения в должности пригласил на пост исполнительного директора Голикова.