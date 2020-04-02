{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Главный тренер ХК "Адмирал" Тамбиев заявил, что покинет клуб

Тренер заявил, что будет искать работу в КХЛ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев сообщил, что покинет клуб. Об этом Тамбиев рассказал ТАСС в четверг.

На эту тему
Уходим, уходим, уходим. Владивостокские "Адмирал" и "Луч" прекратят участие в КХЛ и ФНЛ

В среду пресс-служба правительства Приморского края заявила, что "Адмирал" не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

"Я в любом случае покину "Адмирал", даже если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). К сожалению, так сложилось. У меня приоритет - работа в КХЛ, буду искать работу в КХЛ", - отметил Тамбиев.

О заключении соглашения "Адмирала" с 49-летним Тамбиевым было объявлено 24 марта. "Никто не ожидал, что так получится, но жизнь продолжается. Я думаю, что "Адмирал" возьмет паузу на год, если ситуация нормализуется, то, думаю, мы еще вернемся к вопросу об "Адмирале". Мы уже провели работу по селекции, уже был составлен план работы на июль-август", - рассказал Тамбиев.

"Сейчас идет стадия переговоров. Надеюсь, что что-то получится в КХЛ, потому что в ВХЛ я уже наработался", - заключил собеседник агентства.

 "Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Чемпионат Италии по футболу может быть возобновлен 20 мая
Планируется, что турнир закончится в июле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС