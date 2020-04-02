Главный тренер ХК "Адмирал" Тамбиев заявил, что покинет клуб

В среду пресс-служба правительства Приморского края заявила, что "Адмирал" не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это связано с тем, что профессиональные клубы региона из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут направлены в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

"Я в любом случае покину "Адмирал", даже если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). К сожалению, так сложилось. У меня приоритет - работа в КХЛ, буду искать работу в КХЛ", - отметил Тамбиев.

О заключении соглашения "Адмирала" с 49-летним Тамбиевым было объявлено 24 марта. "Никто не ожидал, что так получится, но жизнь продолжается. Я думаю, что "Адмирал" возьмет паузу на год, если ситуация нормализуется, то, думаю, мы еще вернемся к вопросу об "Адмирале". Мы уже провели работу по селекции, уже был составлен план работы на июль-август", - рассказал Тамбиев.

"Сейчас идет стадия переговоров. Надеюсь, что что-то получится в КХЛ, потому что в ВХЛ я уже наработался", - заключил собеседник агентства.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.