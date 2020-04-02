СМИ: обладатель "Золотого мяча" Модрич будет играть за "Реал" до окончания контракта

ТАСС, 2 апреля. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич не собирается покидать команду до окончания срока действия текущего соглашения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, 34-летний футболист не будет вести переговоры с другими командами до завершения контракта.

Контракт Модрича истекает летом 2021 года. В текущем сезоне, который прерван из-за пандемии коронавируса, хорватский полузащитник провел за клуб 30 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

Модрич перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2012 году. Вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, трижды - обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч".

Вместе со сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила сборной Франции. Всего за сборную Модрич сыграл 127 матчей (второй результат в истории, лидер - Дарио Срна, проведший 134 игры) и забил 16 мячей (делит седьмое место с Нико Кранчаром, лидер - Давор Шукер, отличившийся 45 раз).