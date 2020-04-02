Президент "Урала": футболисты клуба получают не такие большие зарплаты, чтобы их урезать

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Урал" получают не такие большие зарплаты, чтобы клуб сократил их на время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В среду Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. На основании постановления бюро исполкома РФС приостановка сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) также была продлена до 31 мая. Ранее футболисты нескольких клубов РПЛ, в частности "Спартака", согласились на понижение заработной платы на время приостановки чемпионата.

"У нас не такие большие зарплаты, чтобы их урезать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конкретнее ничего сказать не могу", - отметил Иванов.

"Никто не гарантирует, что после 31 мая все возобновится. До 1 мая команда у нас распущена, игроки занимаются по индивидуальному графику. Я уже давно говорил, что я бы закончил чемпионат и начинал следующий, чтобы команды готовились уже. Но если принято такое решение, то будем ему подчиняться", - добавил президент "Урала".

"Урал" после 22 туров набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.