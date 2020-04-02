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Влияние коронавируса на спорт

Президент "Урала": футболисты клуба получают не такие большие зарплаты, чтобы их урезать

Ранее игроки нескольких клубов РПЛ согласились на понижение заработной платы на время приостановки чемпионата
Президент ФК "Урал" Григорий Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент ФК "Урал" Григорий Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Урал" получают не такие большие зарплаты, чтобы клуб сократил их на время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

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В среду Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса. На основании постановления бюро исполкома РФС приостановка сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) также была продлена до 31 мая. Ранее футболисты нескольких клубов РПЛ, в частности "Спартака", согласились на понижение заработной платы на время приостановки чемпионата.

"У нас не такие большие зарплаты, чтобы их урезать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конкретнее ничего сказать не могу", - отметил Иванов.

"Никто не гарантирует, что после 31 мая все возобновится. До 1 мая команда у нас распущена, игроки занимаются по индивидуальному графику. Я уже давно говорил, что я бы закончил чемпионат и начинал следующий, чтобы команды готовились уже. Но если принято такое решение, то будем ему подчиняться", - добавил президент "Урала".

"Урал" после 22 туров набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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