Легкоатлеты РФ смогут претендовать на нейтральный статус только после окончания пандемии

Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов. При этом на чемпионате Европы в Париже в августе 2020 года смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов. World Athletics 12 марта также объявила о том, что намерена в срок до 22 марта сформировать критерии для получения нейтрального статуса. Однако до сих пор ни сами спортсмены, ни Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получили от международной федерации этих критериев.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) начнет принимать заявки от российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах, только после окончания пандемии коронавируса и формирования обновленного календаря международных стартов. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

"В течение двух ближайших месяцев как минимум мы не будем проводить никаких стартов, - заметила Джеффри. - А статус нейтрального спортсмена применяется только к соревнованиям, и сейчас в нем нет необходимости. Как только наступит ясность с календарем, мы перейдем к следующему этапу, но никто не может сказать, когда это произойдет. Нам нужно подождать, когда пандемия пойдет на спад".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент ВФЛА, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт РФ восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.