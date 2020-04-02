Гаджиев: UFC не должен лишать Нурмагомедова титула чемпиона, это абсурд

Во вторник вечером Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Фергюсон заявил, что UFC должен лишить россиянина чемпионского титула за отказ лететь на поединок.

"Думаю, что даже рассматривать это нет смысла, - сказал Гаджиев. - Все дело в том, что Хабиб просто оказался не в той локации. Даже мысли такой у UFC не должно возникнуть. Понимаю, что к бою Фергюсона с кем-то нужно прилепить какой-либо статус, и он не может быть снова за титул временного чемпиона".

"UFC очень сложно будет объяснять, почему они лишили Хабиба титула. Это абсурдная мера", - добавил собеседник агентства.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона не может состояться уже несколько лет, изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя. В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах, на счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.