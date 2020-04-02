Боксеров сборной России повторно проверили на коронавирус из-за заболевания тренера

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российских боксеров повторно проверили на коронавирус после обнаружения заболевания у тренера Антона Кадушина. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Как только мы узнали, то повторно проверили всех. Пока у всех отрицательный результат", - сказал Кремлев.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.