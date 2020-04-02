Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первый онлайн-турнир с участием клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет с 4 по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба премьер-лиги.
Решением бюро исполкома Российского футбольного союза все футбольные соревнования приостановлены до 31 мая. Ранее источник, близкий к премьер-лиге, сообщил ТАСС, что руководство лиги собирается провести серию кибертурниров по симулятору eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). Решение о приостановке Тинькофф - РПЛ изначально было принято 17 марта.
"Первый турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля. Мы провели подготовительную техническую работу. Улучшили каналы связи, чтобы в режиме повышенной нагрузки на игровые серверы обеспечить качественное соединение и трансляцию. С учетом эпидемиологической ситуации и мер по противодействию распространения нового коронавируса киберспортсмены сыграют все матчи КиберЛиги Pro Series удаленно в формате 1x1", - рассказали в пресс-службе.
Российская Премьер-Лига запускает онлайн-турниры КиберЛига Pro Series!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 2, 2020
Первый турнир среди клубов РПЛ пройдёт 4-5 апреля. Команды представят лучшие игроки Киберлиги 2019 и 2020
Киберспортсмены сыграют в eFootball PES 2020 удалённо в формате 1x1#КиберЛигаProSeries pic.twitter.com/Itnkc5nCb4
Турнир пройдет на платформе eFootball PES 2020 в течение двух дней. В первый день на групповом этапе будут сформированы четыре группы по четыре команды, внутри которых все киберспортсмены проведут по одному матчу с каждым соперником. Во второй день участники сыграют серии плей-офф до двух побед, начиная с четвертьфинала.
"Клубы РПЛ будут представлять лучшие киберспортсмены, которые соревновались в Гранд-финалах Киберлиги по eFootball Pro Evolution Soccer в 2019 и 2020 годах. Уверены, это обеспечит высокий уровень конкурентной борьбы и привлечет болельщиков", - отметили пресс-службе.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.