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Влияние коронавируса на спорт

Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля

Турнир пройдет на платформе eFootball PES 2020 в течение двух дней

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первый онлайн-турнир с участием клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет с 4 по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба премьер-лиги.

Решением бюро исполкома Российского футбольного союза все футбольные соревнования приостановлены до 31 мая. Ранее источник, близкий к премьер-лиге, сообщил ТАСС, что руководство лиги собирается провести серию кибертурниров по симулятору eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). Решение о приостановке Тинькофф - РПЛ изначально было принято 17 марта.

"Первый турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля. Мы провели подготовительную техническую работу. Улучшили каналы связи, чтобы в режиме повышенной нагрузки на игровые серверы обеспечить качественное соединение и трансляцию. С учетом эпидемиологической ситуации и мер по противодействию распространения нового коронавируса киберспортсмены сыграют все матчи КиберЛиги Pro Series удаленно в формате 1x1", - рассказали в пресс-службе.

Турнир пройдет на платформе eFootball PES 2020 в течение двух дней. В первый день на групповом этапе будут сформированы четыре группы по четыре команды, внутри которых все киберспортсмены проведут по одному матчу с каждым соперником. Во второй день участники сыграют серии плей-офф до двух побед, начиная с четвертьфинала.

"Клубы РПЛ будут представлять лучшие киберспортсмены, которые соревновались в Гранд-финалах Киберлиги по eFootball Pro Evolution Soccer в 2019 и 2020 годах. Уверены, это обеспечит высокий уровень конкурентной борьбы и привлечет болельщиков", - отметили пресс-службе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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