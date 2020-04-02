Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первый онлайн-турнир с участием клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет с 4 по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба премьер-лиги.

Решением бюро исполкома Российского футбольного союза все футбольные соревнования приостановлены до 31 мая. Ранее источник, близкий к премьер-лиге, сообщил ТАСС, что руководство лиги собирается провести серию кибертурниров по симулятору eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). Решение о приостановке Тинькофф - РПЛ изначально было принято 17 марта.

"Первый турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля. Мы провели подготовительную техническую работу. Улучшили каналы связи, чтобы в режиме повышенной нагрузки на игровые серверы обеспечить качественное соединение и трансляцию. С учетом эпидемиологической ситуации и мер по противодействию распространения нового коронавируса киберспортсмены сыграют все матчи КиберЛиги Pro Series удаленно в формате 1x1", - рассказали в пресс-службе.