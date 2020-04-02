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Влияние коронавируса на спорт

Заразившийся коронавирусом тренер сборной России по боксу находится на карантине

После получения результатов теста Антона Кадушина российские боксеры были повторно проверены на коронавирус

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин находится на карантине после обнаружения у него коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что у Кадушина диагностирован коронавирус. В марте сборная России выступала на отборочном турнире к Олимпийским играм в Лондоне. Впоследствии турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

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"У него была легкая форма. Сейчас он находится на карантине под наблюдением врачей, лечение еще не закончено", - сказал Кремлев.

После получения результатов теста Кадушина российские боксеры были повторно проверены на коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

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Влияние коронавируса на спорт
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