Гендиректор БК "Химки": клуб работает над оптимизацией расходов из-за коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" несет убытки из-за коронавируса, в клубе работают над оптимизацией расходов, которая бы всех устроила. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Евролига, в которой "Химки" также участвуют, приостановила сезон и на данный момент рассчитывает доиграть его позднее. Также руководство турнира объявило, что ведет переговоры с профсоюзом игроков по поводу возможного сокращения зарплат из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы сейчас наблюдаем за развитием событий. Конечно, у клуба приличные убытки - приостановлена Евролига, завершила досрочно сезон Единая лига ВТБ. Сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы оптимизация [расходов] была, и чтобы это всех устроило. Вопрос непростой, но он решается", - сказал Астахов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.