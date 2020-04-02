ПКР ведет работу по изменению планов подготовки сборных команд России к Паралимпиаде-2021

30 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) обьявил, что Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) корректирует планы основных мероприятий по подготовке сборных команды России к Паралимпиаде в Токио, которая была перенесена на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии сборной России на XVI Паралимпийских летних играх 2021 года в Токио, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Паралимпийский комитет России ежедневно взаимодействует с руководством Министерства спорта Российской Федерации, президентами всероссийских спортивных федераций по видам инвалидности, старшими тренерами сборных команд России с целью корректировок планов основных мероприятий по подготовке российских спортсменов к Паралимпийским летним играм, заключительных этапов подготовки, антидопингового обеспечения, медицинского и медико-биологического обеспечения, перевозки спортивного инвентаря и оборудования и других планов и графиков", - сообщил Рожков.

"Важно при этом отметить, что все спортсмены, прошедшие квалификацию, а также полученные квоты на Паралимпийские игры в Токио останутся действительными, согласно заявлению МПК. Сегодня у нас есть понимание, что всем нам необходимо делать", - подчеркнул первый вице-президент ПКР.

Также Рожков сообщил, что в среду обсудил вопросы подготовки к Играм с заместителем министра спорта РФ Мариной Томиловой: "Накануне у нас состоялся разговор в режиме онлайн-связи с заместителем министра спорта Российской Федерации, руководителем штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России к Паралимпиаде Мариной Томиловой, в ходе которого мы обсудили вопросы подготовки и проведения очередного заседания штаба, на котором предполагается внести соответствующие изменения в вышеуказанные планы и графики с учетом перенесенной даты проведения Паралимпийских игр и пандемии коронавируса".