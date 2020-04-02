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Влияние коронавируса на спорт
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Источник: коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске

Остальные спортсмены срочно покидают базу
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. У одного из спортсменов в учебно-тренировочном центре "Новогорск" выявлен коронавирус. Об этом ТАСС сообщили два независимых источника.

"Спортсмены срочно покидают базу в Новогорске, у одного из спортсменов обнаружен коронавирус", - сообщил собеседник агентства.

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Ранее директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий сообщил ТАСС, что на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, занимаются в общей сложности 122 спортсмена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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