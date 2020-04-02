Источник: коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. У одного из спортсменов в учебно-тренировочном центре "Новогорск" выявлен коронавирус. Об этом ТАСС сообщили два независимых источника.

"Спортсмены срочно покидают базу в Новогорске, у одного из спортсменов обнаружен коронавирус", - сообщил собеседник агентства.