Российские гимнасты покинули базу в Новогорске и разъехались по домам

Ранее в четверг сообщалось, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике покинула базу в Новогорске, досрочно завершив тренировочный сбор из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Источник: коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске

"Наши гимнасты вынуждены были прервать сбор и разъехаться по домам. Такой был приказ. Вчера вечером собрали все вещи и разъехались по домам", - сказала Родионенко.

"Я пока не знаю, у кого обнаружен коронавриус. Но все сборы отменены, мы покинули базу", - добавила собеседница агентства.

По словам тренера, на сборе оставалось 22 спортсмена (12 мужчин и 10 женщин). Несколько дней они жили на базе "Новогорск", а тренировались на базе "Озеро Круглое", которая расположена в 25 км от Новогорска.