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Влияние коронавируса на спорт

Покровская: российские синхронистки покинули базу "Новогорск"

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию покинула сбор, начавшийся три дня назад на учебно-тренировочной базе "Новогорск" в связи с обнаружением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной Татьяна Покровская.

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Источник: коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске

"Команда покинула базу, там обнаружен коронавирус, - сообщила Покровская. - Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно".

Покровская поблагодарила руководство "Новогорска": "Спасибо базе "Новогорск", ее руководству и сотрудникам, которые приютили нас и позволили нам там жить и тренироваться, но увы".

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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