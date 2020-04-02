Покровская: российские синхронистки покинули базу "Новогорск"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию покинула сбор, начавшийся три дня назад на учебно-тренировочной базе "Новогорск" в связи с обнаружением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной Татьяна Покровская.

Источник: коронавирус выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске

"Команда покинула базу, там обнаружен коронавирус, - сообщила Покровская. - Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно".

Покровская поблагодарила руководство "Новогорска": "Спасибо базе "Новогорск", ее руководству и сотрудникам, которые приютили нас и позволили нам там жить и тренироваться, но увы".