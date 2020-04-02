На базе "Новогорск" из атлетов останутся только члены сборной по художественной гимнастике

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. На территории учебно-тренировочного центра "Новогорск" из спортсменов останутся только члены сборной России по художественной гимнастике. Об этом ТАСС сообщил директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий.

Ранее Доморацкий заявил ТАСС, что на базе у одного спортсмена обнаружен коронавирус.

"Художницы полностью изолированы, они абсолютно чисты как и сотрудники, с ними работающие - 11 человек, - сказал Доморацкий. - Они постоянно в помещении, у них свои столовая и гостиницы. Они изолированы от всего. Сейчас идет процесс полной обработки, анализы все сдали".

Директор базы в Новогорске ранее сообщал, что на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, занимаются в общей сложности 122 спортсмена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.