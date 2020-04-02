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Влияние коронавируса на спорт

Магнус Карлсен организовал онлайн-турнир для восьми лучших шахматистов мира

Призовой фонд турнира составит $250 тыс.
Магнус Карлсен Нина Зотина/ТАСС
Описание
Магнус Карлсен
© Нина Зотина/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карслен стал организатором супертурнира, в котором должны принять участие восемь лучших шахматистов мирового рейтинга. Об этом сообщает портал chess24.

В связи с пандемией коронавируса турнир будет проходить в режиме онлайн, соревнования начнутся 18 апреля и пройдут в круговом формате из семи раундов в течение двух недель. Призовой фонд турнира составит $250 тыс. В турнире помимо Карлсена должны сыграть Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США).

"Это исторический момент для шахмат, с учетом возможности продолжать профессиональные матчи в онлайн-режиме у нас есть не только шанс, но и ответственность перед игроками и болельщиками по всему миру, которые в отсутствии других видов спорта могут отвлечься путем просмотра профессиональных шахмат", - заявил Карлсен.

Каждый матч будет состоять из четырех партий с режимом времени 15 минут + 10 секунд, победитель получит 3 очка, проигравший - 0. В случае ничьи 2:2 будет сыгран "армагеддон", по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1. После завершения семи матчей будет сыгран "Финал четырех".

Ранее был приостановлен на неопределенный срок турнир претендентов в Екатеринбурге, победитель которого должен встретиться в поединке за мировую шахматную корону с Карлсеном. Норвежец завоевал мировую шахматную корону в 2013 году.

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Влияние коронавируса на спорт
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