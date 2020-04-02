Голиков готов передать в полицию документы о финансовых нарушениях Драчева в СБР

По словам Голикова, Драчев потратил около 1,5 млн рублей СБР на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась его супруга. Драчев в интервью ТАСС опроверг это утверждение.

"Вполне возможно, что я передам эти документы в правоохранительные органы, тем более что это не единственное его нарушение. Но сначала свое слово должно сказать правление Союза биатлонистов России. Все документы у меня есть, включая платежные ведомости, подписанные Драчевым", - сказал Голиков.

"Можно легко установить, что деньги шли водителю. Я точно не помню, но в СБР он был записан в качестве специалиста по материально-техническому обеспечению, однако за все время в офисе организации ни разу даже не появился, что могут подтвердить данные с пропускного контроля", - добавил он.

Голиков заявил, что о проблеме нецелевого расходования средств в СБР знали давно, однако члены правления организации не предпринимали никаких действий для исправления ситуации. "Драчев должен был сдать деньги в кассу предприятия, тут все просто, - сказал он. - Но проблема в том, что это не единственное нарушение. Драчев про меня говорит разное, но это лишь слова, а я свои слова готов подтвердить документами".

"Как в любом цивилизованном государстве он может подать на меня в суд за клевету, и мне этого даже хотелось бы, поскольку в суде на его истеричные заявления у меня будет аргумент в виде документов. Моя позиция железная", - заключил Голиков.