Совет директоров чемпионата Бельгии по футболу рекомендовал досрочно завершить сезон

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет директоров чемпионата Бельгии по футболу вынес рекомендацию генеральной ассамблее лиги досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Совет директоров единогласно постановил, что было бы нежелательно продолжать турнир после 30 июня. Совет директоров сформулировал единогласное мнение, что следует не возобновлять чемпионат и принять положение команд в чемпионате в качестве итогового", - говорится в заявлении.

Чемпионат был прерван 12 марта по завершении 29 туров, лидером таблицы является "Брюгге". В случае досрочного окончания чемпионата клуб станет 16-кратным чемпионом страны. Окончательное решение будет принято после заседания генеральной ассамблеи 15 апреля.

На данный момент все национальные европейские чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии, приостановлены из-за пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. На 2 апреля в Бельгии выявлено 15 348 случаев заражения, общее число умерших достигло 1 011.