Исполнительный директор Союза биатлонистов России предрек организации скорое банкротство

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков считает, что осенью организация может стать банкротом. Об этом он заявил ТАСС.

Голиков готов передать в полицию документы о финансовых нарушениях Драчева в СБР

"Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве. Точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды", - сказал Голиков.

"Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени. Чтобы не быть банкротом, нужно привлечь денежные средства, а их под Драчева никто не дает", - добавил он.

Исполнительный директор считает, что Драчев виновен в нецелевом использовании средств СБР. Президент организации это отрицает.

Голиков пришел в СБР по приглашению Драчева в 2018 году, вскоре после его избрания на пост главы организации.