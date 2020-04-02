{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Исполнительный директор Союза биатлонистов России предрек организации скорое банкротство

Сергей Голиков заявил, что в организации существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков считает, что осенью организация может стать банкротом. Об этом он заявил ТАСС.

На эту тему
Голиков готов передать в полицию документы о финансовых нарушениях Драчева в СБР

"Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве. Точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды", - сказал Голиков.

"Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени. Чтобы не быть банкротом, нужно привлечь денежные средства, а их под Драчева никто не дает", - добавил он.

Исполнительный директор считает, что Драчев виновен в нецелевом использовании средств СБР. Президент организации это отрицает.

Голиков пришел в СБР по приглашению Драчева в 2018 году, вскоре после его избрания на пост главы организации.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
"Балтика" сократит зарплату футболистов на 20% из-за коронавируса
Футболисты также обратились со словами поддержки к жителям региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС