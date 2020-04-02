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Влияние коронавируса на спорт
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко заражен коронавирусом

По словам Ирины Винер-Усмановой, также положительный тест у одного спортсмена 2001 года рождения
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и один из членов команды инфицированы коронавирусом. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

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Ранее ТАСС сообщил, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске.

"С божьей помощью я смогла доказать и объяснить руководству Министерства спорта Росссии, что нам нужно оставаться в Новогорске, - сказала Винер-Усманова. - Последние три месяца девочки никуда не выезжали - ни по регионам, ни за рубеж, они постоянно были под присмотром врачей. Я объяснила это, и нам пошли навстречу, дав возможность оставаться и работать в Новогорске, но вдруг к нам прислали еще и спортивную гимнастику - они два раза выезжали на тренировки на "Круглое" (тренировочная база в 25 км от Новогорска - прим. ТАСС) - и синхронное плавание. Без исследований они начали там жить".

"На второй день пришли из Федерального медико-биологического агентства, провели собрание, не получив результаты тестирования. Собрание проходило в присутствии министра спорта, который объяснил, как себя нужно вести, какие документы нужно подписать. А потом пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике", - добавила собеседник агентства.

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"В этом помещении находились в стороне - наши дети не контактируют ни с кем. Остальные сидели рядом, без масок, и я считаю, это, мягко говоря, неправильно. Потом мы опять ушли в свое здание, там нет ни одного постороннего - там же живут и наши повара, никто не выходит за территорию, нам предложили уехать, но я категорически сказала - я своих детей в эту "геенну огненную" не отпущу, они будут сидеть закрытыми и будут тренироваться. И что сейчас еще важнее - это карантин, мы будем находиться здесь до последней минуты, пока карантин не снимут", - заключила президент ВФХГ.

Теги
РоссияВинер-Усманова, Ирина АлександровнаВлияние коронавируса на спорт
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