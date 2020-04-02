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Влияние коронавируса на спорт

"Балтика" сократит зарплату футболистов на 20% из-за коронавируса

Футболисты также обратились со словами поддержки к жителям региона

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Футболисты основного состава калининградского футбольного клуба Балтика приняли решение сократить свою заработную плату на 20% в связи с пандемией коронавируса и приостановкой спортивного сезона. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков.

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"Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды "Балтика" приняли решение о понижении своей заработной платы на 20% в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб", - сказал Шендерюк-Жидков.

Футболисты обратились со словами поддержки к жителям региона. "Балтика" - народная команда, и мы переживаем это нелегкое время вместе с вами", - привел собеседник агентства обращение игроков.

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