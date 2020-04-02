Драчев призвал воздержаться от критики работы СБР на время пандемии коронавируса

"В сложный период, переживаемый сейчас страной и всем миром, хочу обратиться к вам всем с просьбой воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений в адрес Союза биатлонистов, а также персонально к руководству СБР и тренерскому штабы сборных команд, - заявил Драчев. - Наша главная задача на текущий момент - без потерь пережить этот непростой период и сохранить здоровье и способность к конструктивному диалогу. Я призываю всех отвлечься от оскорбительных комментариев в чей-либо адрес и сосредоточиться на внутренней работе - каждый на своем участке".

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, проведение слабой кадровой политики и неумение предотвращать скандальные ситуации, которые возникали за последние два года.

"Очень важно в данный момент выполнять все рекомендации врачей, связанные с пандемией коронавируса, сохранить здоровье спортсменов, тренеров и специалистов, а также качественную и рабочую материально-техническую базу. Обстановка требует от нас серьезного подхода и мобилизации сил, а обсуждение вопросов, касающихся нашего внутреннего хозяйства, давайте отложим до лета - до полного окончания пандемии. Там, на совместном совещании, мы сможем обсудить все вопросы, касающиеся развития биатлона в России вплоть до 2022 года", - заключил он.