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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев призвал воздержаться от критики работы СБР на время пандемии коронавируса

Ранее ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев выступил с призывом сосредоточиться на работе во время распространения коронавируса, отложив до лета обсуждение внутренних вопросов СБР. Комментарий Драчева приводит пресс-служба СБР.

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"В сложный период, переживаемый сейчас страной и всем миром, хочу обратиться к вам всем с просьбой воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений в адрес Союза биатлонистов, а также персонально к руководству СБР и тренерскому штабы сборных команд, - заявил Драчев. - Наша главная задача на текущий момент - без потерь пережить этот непростой период и сохранить здоровье и способность к конструктивному диалогу. Я призываю всех отвлечься от оскорбительных комментариев в чей-либо адрес и сосредоточиться на внутренней работе - каждый на своем участке".

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, проведение слабой кадровой политики и неумение предотвращать скандальные ситуации, которые возникали за последние два года.

"Очень важно в данный момент выполнять все рекомендации врачей, связанные с пандемией коронавируса, сохранить здоровье спортсменов, тренеров и специалистов, а также качественную и рабочую материально-техническую базу. Обстановка требует от нас серьезного подхода и мобилизации сил, а обсуждение вопросов, касающихся нашего внутреннего хозяйства, давайте отложим до лета - до полного окончания пандемии. Там, на совместном совещании, мы сможем обсудить все вопросы, касающиеся развития биатлона в России вплоть до 2022 года", - заключил он.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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