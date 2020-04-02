ФК "Зенит" поддержит ветеранов команды во время пандемии коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" организует еженедельную доставку продуктовых наборов ветеранам команды старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Начиная с 3 апреля, учитывая общепринятые меры безопасности, клуб еженедельно будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы за собственный счет", - говорится в сообщении.

В акции также примут участие представители волонтерского центра "Зенит", которые помогут с упаковкой продуктовых наборов. Состав продуктовой корзины будет определен на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.