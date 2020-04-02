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Влияние коронавируса на спорт

Сезон-2020 Гранд-тура по шахматам отменен из-за коронавируса

Действующим победителем турнира является китаец Дин Лижэнь

ТАСС, 2 апреля. Все турниры Гранд-тура сезона-2020 отменены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба шахматного турнира.

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В 2020 году в рамках сезона Гранд-тура должны были пройти пять турниров при участии 10 шахматистов, в том числе россиян Яна Непомнящего и Александра Грищука.

"Шестой сезон Гранд-тура будет проведен в 2021 году, болельщики по всему миру могут рассчитывать на расширенный сезон", - заявил президент турнира, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

Действующим победителем турнира является китаец Дин Лижэнь. Два раза его выигрывал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, по одному разу - американцы Уэсли Со и Хикару Накамура.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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