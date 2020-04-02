Гимнаст Найдин госпитализирован в больницу Солнечногорска с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский гимнаст Сергей Найдин находится в солнечногорской больнице, врачи подозревают у него коронавирус. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Степаненко.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко инфицирован коронавирусом. Также под подозрения попал один член сборной, имя которого не разглашалось.

"Сергей находится в больнице в Солнечногорске с подозрением на коронавирус, - сказал Степаненко. - Говорить о том, что он болен, пока преждевременно, чувствует он себя хорошо".

Специалист отметил, что Найдин должен провести в больнице две недели.