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Влияние коронавируса на спорт

Гимнаст Найдин госпитализирован в больницу Солнечногорска с подозрением на коронавирус

По словам тренера Сергея Степаненко, чувствует спортсмен себя хорошо

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский гимнаст Сергей Найдин находится в солнечногорской больнице, врачи подозревают у него коронавирус. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Степаненко.

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Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко инфицирован коронавирусом. Также под подозрения попал один член сборной, имя которого не разглашалось.

"Сергей находится в больнице в Солнечногорске с подозрением на коронавирус, - сказал Степаненко. - Говорить о том, что он болен, пока преждевременно, чувствует он себя хорошо".

Специалист отметил, что Найдин должен провести в больнице две недели.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
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