Клуб НХЛ "Оттава" начал временно увольнять сотрудников из-за кризиса на фоне коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" принял решение о временном увольнении ряда сотрудников команды из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста Брюса Гарриоша.

По информации источника, у некоторых работников будет сокращено количество рабочих часов.

В среду клуб сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом, при этом в команде не уточнили, были ли среди заболевших хоккеисты. Однако, по данным журналиста телеканала TSN Фрэнка Серавалли, среди инфицированных было трое игроков. Ранее клуб сообщал о двух заразившихся хоккеистах, их имена не разглашались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. К настоящему времени в Канаде заражено более 10 тыс. человек, зарегистрировано 127 летальных исходов.