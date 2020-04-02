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НХЛ

Российский нападающий Алтыбармакян заключил контракт с клубом НХЛ "Чикаго"

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на два года
Андрей Алтыбармакян Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Андрей Алтыбармакян
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Российский форвард Андрей Алтыбармакян заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 21-летним российским нападающим рассчитано на два года на общую сумму $817 тыс. Предыдущим клубом форварда был "Сочи".

Алтыбармакян был задрафтован "Чикаго" в 2017 году под общим 70-м номером, его соглашение с "Сочи" истекает 1 мая. На счету Алтыбармакяна 17 (6 шайб +11 результативных передач) очков в 49 матчах завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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