ФК "Зенит" надеется в конце недели объявить о снижении зарплат игрокам из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Уфа" объявили о договоренности с игроками о снижении зарплат. В среду гендиректор "Зенита" сообщил ТАСС, что такие переговоры с командой ведутся. На прошедшем в среду бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было решено рекомендовать клубам снизить зарплаты. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат будет доигран.

"У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу, мы об этом объявим", - сказал Медведев.

Бюро исполкома РФС также сообщило о приостановлении всех турниров под эгидой организации до 31 мая. "Решение было принято исходя из анализа происходящего, ситуация с распространением коронавируса, как мы знаем, непростая. К сожалению, количество инфицированных продолжает расти, поэтому приняли такие строгие меры по самоизоляции и карантину. Ясно, что доигрывать можно будет тогда, когда пандемия пойдет на спад, и для этого количество выздоравливающих должно быть больше количества заражаемых, а количество последних должно стремиться к нулю", - отметил Медведев.

"Поэтому ничего другого не оставалось, кроме как продлить эту паузу, и дай бог, чтобы это было в последний раз. Что касается доигрывания, то это решение должно последовать от УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], РПЛ и РФС, и только после этого можно будет говорить о возобновлении нового сезона. Мы надеемся, что он будет полноценным, поэтому надо всем и каждому на своем месте делать все, чтобы инфекция прекратила свое распространение", - добавил он.

Режим самоизоляции в связи с пандемией введен властями во многих регионах РФ. "Принятые меры жесткие, на самом деле их не так сложно выполнять, тем более что миллионы людей продолжают работать на своих местах, обеспечивая жизненно важные процессы. Поэтому продолжаем работать дистанционно и вместе победим", - отметил он.

"Распускать игроков сейчас нецелесообразно и вредно"

Общее собрание клубов РПЛ пройдет 3 апреля. "Думаю, на собрании будут обсуждаться все вопросы, относящиеся к происходящему - график, финансовая ситуация, которая, естественно, становится все более сложной для всех клубов независимо от уровня их благосостояния до начала этого кризиса. Будем ждать серьезного разговора", - отметил Медведев.